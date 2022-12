Argentinien ist Weltmeister - vor allem dank Messi. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS up-down up-down Fußball-WM in Katar Nach dramatischem Finale: Argentinien ist Weltmeister 2022 Von Alexander Barklage | 18.12.2022, 15:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Finale in Katar: Argentinien ist in einem spannenden Showdown gegen den Titelverteidiger Frankreich Fußball-Weltmeister 2022 geworden. Lesen Sie die Geschehnisse bei der WM in unserem Liveticker nach und verpassen Sie nichts.