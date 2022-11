Uli Hoeneß hat sich zum Start noch einmal über die WM in Katar geäußert. Foto: dpa up-down up-down Fußball-WM in Katar Uli Hoeneß über WM: „Jetzt lassen wir die doch mal kicken“ Von dpa | 18.11.2022, 10:36 Uhr

Uli Hoeneß eckt mal wieder an und empfindet die Diskussionen in Deutschland über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar als heftiger als in anderen Ländern.