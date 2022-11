Gianni Infantino sorgt nicht zum ersten Mal für Kopfschütteln. Foto: imago images/Ulmer/Teamfoto up-down up-down „Ich fühle mich homosexuell“ Skandal-Rede von Infantino: Fifa-Chef spielt Verfolgung von Minderheiten herunter und | 19.11.2022, 10:16 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 19.11.2022, 10:16 Uhr

Am Sonntag startet die Weltmeisterschaft in Katar. Und Fifa-Chef Gianni Infantino sorgt direkt einmal für einen weiteren Aufreger. Er fühle Homosexuelle und Co., die in Katar verfolgt werden. Schließlich sei er auch mal „gemobbt“ worden.