„Abschaum des Westens" Ganz Katar spottet über deutsches WM-Aus

Fußball-Fans in Deutschland sind schockiert über das Aus bei der WM in Katar. In Katar wird das Ausscheiden jedoch gefeiert und der DFB verspottet.