Bei der Weltmeisterschaft 1966 erzielte Uwe Seeler den Siegtrefffer für Deutschland gegen Spanien - allerdings nicht per Fallrückzieher. Foto: imago/Horstmüller up-down up-down Statistik macht DFB-Elf vor Spanienspiel Hoffnung Erinnerungen an Emmas Hammer und WM-Sieg in Spanien Von Udo Muras | 25.11.2022, 16:48 Uhr

Gegen Spanien spielte die deutsche Nationalelf bisher 25 Mal. Was vor der Partie am Sonntag bei der Weltmeisterschaft in Katar Hoffnung macht: Die WM-Bilanz ist bislang positiv. Ein Rückblick auf die vier Endrundenspiele.