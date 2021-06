Österreich - Italien : „Wir mussten leiden“: Österreich führt Italien an Grenzen

Dank eines 2:1-Erfolgs nach Verlängerung gegen Österreich zieht Italien ins EM-Viertelfinale ein. So souverän wie in der Vorrunde präsentieren sich die Italiener allerdings nicht.

London | Am Ende wurde in Wembley auf Italienisch gejubelt. Abgekämpft, aber voller Glück verließen Italiens Rekordjäger den Fußball-Tempel im Nordwesten Londons, Österreichs Spieler dagegen schoben nach dem Achtelfinal-K.o. bei der EM mächtig Frust. „Absolut kein verdienter Sieg für Italien. Sie hatten Phasen, in denen sie besser waren. Aber wir waren mind...

