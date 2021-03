Bundesliga : Werder vor früher Rettung - Aber was kommt dann?

Werder Bremen hat es selbst in der Hand. Ein Sieg in Bielefeld und der Klassenverbleib dürfte so gut wie perfekt sein. Doch die frühe Planungssicherheit wird Werder nicht viel nutzen - die Situation in Corona-Zeiten bleibt weiter angespannt.

Bielefeld | So lange zittern wie in der vergangenen Saison wollen sie in Bremen in diesem Jahr auf keinen Fall. Nach der Rettung in der Relegation 2020 soll der Klassenerhalt dieses Mal früher perfekt gemacht werden. Schon mit einem Sieg im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld an diesem Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) könnte Werder den wohl voren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.