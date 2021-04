Bundesliga-Abstiegskampf : Werder mit Füllkrug im Kelleduell gegen Mainz

Werder Bremen kann im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 wieder auf Niclas Füllkrug setzen.

Bremen | Der Stürmer steht nach einem Zehenbruch für die Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) ebenso zur Verfügung wie Linksverteidiger Ludwig Augustinsson, der zuletzt wegen einer Zerrung passen musste. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Leonardo Bittencourt, der sich am Sonntag beim 1:4 in Dortmund eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen h...

