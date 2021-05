33. Spieltag : Werder in Not - Augsburg feiert Retter Winzierl

Der Existenzkampf in der Augsburger Arena verläuft extrem emotional und wechselhaft. Am Ende bejubelt der FC Augsburg ein elftes Jahr Bundesliga. Am Abgrund zur 2. Liga stehen Bremen und Coach Kohfeldt.

Augsburg | Minutenlang feierten Trainer Markus Weinzierl und seine glücklichen Augsburger ausgelassen in einem Jubel-Kreis die Rettung. Das emotionale Kontrastprogramm lieferten Werder Bremens frustrierte Fußball-Profis und ihr verzweifelter Coach Florian Kohfeldt. „Das ist ein schwerer Tag für uns“, stöhnte der 38-Jährige. Trotz längerer Unterzahl hat der...

