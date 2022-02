Fussball : Werder-Chef Fritz: „Man will jedes Nordderby gewinnen“

Für Werder Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz haben Duelle mit dem Hamburger SV immer noch eine ganz besondere Bedeutung. „Ein Nordderby will man immer gewinnen. Für die ganze Region ist es das wichtigste Spiel in der Saison“, sagte Fritz am Dienstag in einer Online-Medienrunde. Werder gastiert am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) als Zweitliga-Spitzenreiter beim Tabellenzweiten Hamburger SV. „Es ist ein sehr entscheidendes Spiel. Es ist kein Endspiel, es ist ein Nordderby und jeder weiß, was es bedeutet, ein Nordderby vor der Brust zu haben.“

Die Bremer haben sich mit sieben Siegen in Serie und dem Remis gegen den FC Ingolstadt aus dem Tabellenmittelfeld bis auf Platz eins vorgearbeitet. Aber auch der HSV wirkt unter Trainer Tim Walter zuletzt deutlich stabiler als noch zu Saisonbeginn. „Das ist schon eine besondere Konstellation“, sagte Fritz zum Duell Erster gegen Zweiter, „aber die Zweit...

