Vor Topspiel : Weiteres Zeichen des FC Bayern zum Krieg in der Ukraine

Der FC Bayern München will beim Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen ein weiteres Zeichen gegen Russlands Krieg in der Ukraine setzen. Das kündigte Trainer Julian Nagelsmann an.

„Es wird ein Zeichen der Solidarität geben, ohne in Details zu gehen“, sagte der 35-Jährige, der vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) erneut seine Betroffenheit über das Geschehen in der Ukraine äußerte. „Wir müssen schnellstmöglich den Krieg stoppen.“ Die Bilder seien „erschreckend“ und „unerträglich.“ Nagelsmann sagte, dass er bemüht sei, auch pe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.