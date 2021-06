Gruppe E : Weiterer spanischer Corona-Fall: Llorente positiv getestet

Nach Kapitän Sergio Busquets ist in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft auch Diego Llorente positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Las Rozas de Madrid | Wie der Verband mitteilte, werde der 27-Jährige von Leeds United das EM-Quartier des dreimaligen Europameisters in Las Rozas de Madrid verlassen. Die Vorbereitung des Teams auf die am 11. Juni beginnende EM werde mit individuellem Training fortgesetzt. Die Infektion von Busquets (32) war zuvor am Sonntag bekanntgegeben worden, seitdem können die Sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.