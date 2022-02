Fussball : Weiterer Corona-Fall bei Eintracht Braunschweig

Beim Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig gibt es einen weiteren Corona-Fall. Bei Brian Behrendt habe ein PCR-Test das positive Ergebnis des Schnelltests bestätigt. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der Club am Mittwoch mit. Bereits in den vergangenen Wochen mussten die Braunschweiger coronabedingt mehrfach auf Leistungsträger wie Bryan Henning, Lion Lauberbach oder Robin Krauße verzichten.

