Fußball-EM : Weghorst droht bei Oranje die Bank

Ohne große Mühe sind die Niederlande ins EM-Achtelfinale gestürmt. Gegen wen es am Sonntag in Budapest geht, steht noch nicht fest. Bis dahin wird eine Frage die Diskussion in den Niederlanden bestimmen.

Zeist | Bei seiner persönlichen EM-Premiere ungeschlagen ins Achtelfinale - Wout Weghorst könnte ein glücklicher Mensch sein. Doch obwohl der Torjäger des VfL Wolfsburg auch beim ungefährdeten 3:0 gegen den Turnier-Neuling Nordmazedonien zum Einsatz kam, zählte er am Montagabend zu den wenigen Verlierern im Oranje-Team. Denn nach zwei Startelf-Einsätzen ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.