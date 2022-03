Pandemie : Wegen vieler Corona-Fälle: Meppen stoppt Training bis Montag

Wegen der zahlreichen Corona-Fälle im Team hat der Fußball-Drittligist SV Meppen das Mannschaftstraining bis Ende der Woche gestoppt. „Wir müssen versuchen, die Infektionskette zu unterbrechen und alle Risiken zu minimieren“, sagte Meppens Geschäftsführer Ronald Maul am Donnerstag. „Die Gesundheit unserer Spieler und aller Mitarbeiter hat oberste Priorität.“

Die Profis des SV Meppen, die sich aktuell nicht in Quarantäne befinden, werden in den nächsten Tagen individuell trainieren. Die Emsländer hoffen, dass nach einer Testung am Montag möglichst wieder mit einem Mannschaftstraining begonnen werden kann. Das nächste Spiel findet am Freitag nächster Woche daheim gegen den SV Wehen Wiesbaden statt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.