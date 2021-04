Serie A : Wegen Schiedsrichter-Kritik: Ibrahimovic ein Spiel gesperrt

AC Mailands Starstürmer Zlatan Ibrahimovic ist wegen einer respektlosen Äußerung gegen einen Schiedsrichter für ein Spiel gesperrt worden und muss 5000 Euro Strafe bezahlen.

Milano | Das teilte die italienische Liga Serie A mit. Der Schwede habe den Unparteiischen in der Auswärtspartie gegen Parma Calcio am vergangenen Samstag respektlos und mit einer provokanten Haltung in der 60. Minute kritisiert, hieß es weiter. Bei dem 3:1-Sieg der „Rossoneri“ hatte der 39-Jährige dafür die Rote Karte gesehen und war vom Platz geflogen. Was „...

