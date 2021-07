Bundesliga : Wegen Altersgrenze: Gräfe zieht gegen DFB vor Gericht

Dem DFB steht neuer juristischer Ärger ins Haus. Ex-Referee Gräfe will sein Aus wegen der erreichten Altersgrenze nicht hinnehmen und die Regel anfechten. Zugleich äußert er harsche Kritik am Verband.

Frankfurt am Main | Manuel Gräfe will nach seinem unfreiwilligen Karriereende gegen den Deutschen Fußball-Bund vor Gericht ziehen und die umstrittene Altersregel für Schiedsrichter zum Kippen bringen. „Ich verklage den DFB wegen Altersdiskriminierung“, kündigte der langjährige Bundesliga-Referee in einem Interview des „Zeit Magazin“ an. „Der DFB behauptet, sich gegen ...

