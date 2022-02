Fussball : Wechsel geplatzt: Thiaw soll sich auf Schalke konzentrieren

Trainer Dimitrios Grammozis vom Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 hat U21-Nationalspieler Malick Thiaw nach dem geplatzten Traum vom Winter-Wechsel zum AC Mailand zu weiter harter Arbeit aufgefordert. „Er soll sich jetzt auf Schalke konzentrieren. Das, was hätte passieren können, steht nicht mehr zur Debatte”, sagte Grammozis am Donnerstag: „Er ist unser Spieler auf jeden Fall bis zum Sommer. Und er muss sich wie jeder andere anbieten, damit er spielt.”

Milan hatte im Winter um den 20 Jahre alten Abwehrspieler geworben. Nach Medieninformationen hatte Schalke das Angebot aber als zu niedrig abgelehnt. „Grundsätzlich ist das eine Wertschätzung für den ganzen Verein, dass so ein Junge von so einem großen Verein umworben wird”, sagte Grammozis: „Aber man sollte das nicht zu hoch hängen. Das kann in dem Al...

