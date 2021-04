BVB : Watzke über Haaland-Gerüchte: „Ich bin es langsam leid“

Club-Chef Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund ist genervt von den ständigen Transfer-Gerüchten um seine Stars.

Dortmund | „Ich bin es langsam leid“, sagte Watzke in einem BBC-Interview. „Im vergangenen Sommer sagte jeder in England, jeder in Europa, jeder Journalist: "Jadon Sancho wird für Manchester United oder wo auch immer spielen." Aber er spielt immer noch für Borussia Dortmund. Jetzt schreibt jeder: "Erling Haaland wird nächste Saison für Real Madrid spielen oder f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.