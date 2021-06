Drittliga-Absteiger : Vom Novizen zum Chef: Wagner wird Haching-Trainer

Sandro Wagner hat erst im Frühjahr als U19-Trainer in Unterhaching angefangen - und wird nur Wochen danach zum Chefcoach der ersten Mannschaft befördert.

Unterhaching | So schnell ist nur selten jemand vom Nachwuchs- zum Cheftrainer aufgestiegen: Nur wenige Wochen nach seinem Start in die Trainerkarriere als Verantwortlicher für die U19 hat die SpVgg Unterhaching Sandro Wagner zum Coach der ersten Mannschaft befördert. Der ehemalige Torjäger und TV-Experte soll den in die Regionalliga abgestiegenen Münchner Vorort...

