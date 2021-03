Champions League : VfL Wolfsburg gegen FC Chelsea wieder mit Alexandra Popp

Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg kann im Champions-League-Viertelfinale am 31. März gegen den FC Chelsea wieder die deutsche Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp einsetzen.

Szusza Ferenc Stadion Budapest | Die 29-Jährige fehlte am Wochenende beim Bundesliga-Spiel in Sand (3:1), weil es einen positiven Coronatest in ihrem familiären Umfeld gegeben hatte. Sie selbst wurde aber mehrfach negativ getestet und flog deshalb mit ihrer Mannschaft nach Budapest. „Wir haben alle Spielerinnen dabei, die wir mitnehmen wollten und mitnehmen konnten. Auch Alex Popp is...

