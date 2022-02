Fussball : VfL-Geschäftsführer Schmadtke will Karriere 2023 beenden

Jörg Schmadtke will seine lange Funktionärskarriere im Fußball nach Ablauf seines Vertrags beim VfL Wolfsburg im kommenden Januar beenden. „Genau so, ja“, antwortete der 57-Jährige am Samstag vor der Partie der Wölfe gegen die TSG 1899 Hoffenheim beim Pay-TV-Sender Sky auf eine entsprechende Frage. Der VfL hatte am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem Sport-Geschäftsführer bis zum 31. Januar 2023 bekanntgegeben.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der Januar ein sinnhafter Zeitpunkt ist“, sagte Schmadtke und sprach von einem „fließenden Übergang“. So könnte sein Nachfolger bereits den Kader für die dann folgende Saison planen. Erwartet wird die Beförderung des bisherigen Sportdirektors Marcel Schäfer. Seine Entscheidung hätte auch „dahingehend sein können,...

