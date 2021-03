Wolfsburg : VfL-Geschäftsführer Schmadtke positiv auf Corona getestet

Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wolfsburg | Der 57-Jährige habe sich „im häuslichen Umfeld mit COVID-19 infiziert“ und befinde sich in Quarantäne, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Schmadtke werde die Niedersachsen daher am Samstag auch nicht zum Spiel bei Werder Bremen begleiten. Die Wolfsburger gehören zu den Clubs mit den meisten Corona-Fällen in der Ersten Liga. Von den Spielern hatte...

