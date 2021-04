2. Bundesliga : VfL Bochum ist trotz Niederlage auf Bundesliga-Kurs

Diese Niederlage war nicht eingeplant. Der VfL Bochum hat im Zweitliga-Aufstiegsrennen einen Rückschlag kassiert, ist aber trotzdem auf Kurs Bundesliga. Die elf wechselhaften Jahre im Unterhaus sollen beendet werden.

Darmstadt | Auch nach einem schweren Patzer im Aufstiegsrennen hat der VfL Bochum in der 2. Bundesliga weiter die besten Chancen. Das 1:3 beim SV Darmstadt 98 vom Montagabend soll schnellstmöglich vergessen werden. „Das ist schwer zu verstehen, wenn du hier in Führung gehst. Das kann man nicht erklären, dass wir das so aus der Hand gegeben haben“, sagte Bochum...

