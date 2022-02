Fussball : VfB Lübeck für Regionalliga-Meisterrunde qualifiziert

Der VfB Lübeck hat sich als letztes Team für die Meisterrunde der Fußball-Regionalliga Nord qualifiziert. Im Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten SV Drochtersen/Assel reichte den Lübeckern ein 2:2 (1:1). Vor 2781 Zuschauern brachten Tjorve Mohr und Martin Sattler ie Niedersachsen, die bei einem Sieg unter die ersten Fünf gesprungen wären, zweimal in Führung. Für Lübeck glichen Mateusz Ciapa und trotz Unterzahl Kapitän Thommy Grupe noch aus, was dem VfB gleichzeitig den Klassenverbleib garantiert.

Wichtig für die am nächsten Wochenende beginnende Abstiegsrunde war das Duell zwischen Eintracht Norderstedt und dem Heider SV. Dabei hielten die Dithmarscher am Sonntag bis in die Nachspielzeit ein 0:0, doch dann trafen Jan Lüneburg und Batuhan Evren zum Norderstedter 2:0-Erfolg. Gäste-Coach Markus Wichmann feierte seinen Einstand bei den Dithmarscher...

