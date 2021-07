Transfermarkt : Verteidiger kommt aus Eindhoven: Union leiht Baumgartl aus

Fußball-Bundesligist 1.

Berlin | FC Union Berlin hat Timo Baumgartl als zehnten externen Neuzugang für die neue Saison verpflichtet. Der Verteidiger wird vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgeliehen, teilte Union am Donnerstag mit. Über den Zeitraum machte der Verein keine Angaben. Baumgartl hatte bereits am Dienstag in der Berliner Innenstadt den Medizincheck bei d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.