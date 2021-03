Champions League : Vermasseltes Rotwein-Date für Rose mit Guardiola

Es läuft gerade nicht so doll bei Marco Rose.

Mönchengladbach | Mit sechs verlorenen Pflichtspielen am Stück steuert der Trainer von Borussia Mönchengladbach auf den Club-Negativrekord von acht Niederlagen in Serie von Wolf Werner aus dem Jahr 1989 zu. Bei den Fans am Niederrhein ist der 44-Jährige seit seinem verkündeten Wechsel im Sommer zu Borussia Dortmund - vorsichtig ausgedrückt - ziemlich unbeliebt. In d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.