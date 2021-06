Länderspiel gegen Frankreich : Verletzungspech in DFB-Frauen-Team: Auch Hegering fällt aus

Marina Hegering hat die Liste der prominenten Ausfälle in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft für das Länderspiel am Donnerstag in Straßburg gegen Frankreich (21.10 Uhr/sportschau.

Neu-Isenburg | de) weiter verlängert. Am Mittwoch gab Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bekannt, dass auch die Münchner Abwehrchefin nicht spielen kann. Sie laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Man wolle kein Risiko eingehen, sagte Voss-Tecklenburg. Hegering bleibt jedoch bis Donnerstag bei der Mannschaft, die am kommenden Dienstag in Offenbach gegen...

