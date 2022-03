Niederländischer Bondscoach : Van Gaal über Müller: „Idealer Spieler für jeden Trainer“

Vor dem Freundschaftsspiel gegen Deutschland hat Louis van Gaal seinen einstigen Spieler Thomas Müller geadelt.

„Thomas Müller ist ein Spieler, der immer eine gute Orientierung in der Offensive hat, aber er verteidigt auch schlau. Er ist ein Zehner mit defensivem Denken. Deshalb ist er für jeden Trainer ein perfekter Spieler“, sagte der niederländische Fußball-Nationaltrainer. Die Niederlande empfängt Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Amsterdam. „Thomas...

