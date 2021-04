Bundesliga : Union-Kapitän Trimmel lässt gebrochene Nase richten

Kapitän Christopher Trimmel vom 1.

Berlin | FC Union Berlin hat sich am Dienstag unter Vollnarkose sein gebrochenes Nasenbein richten lassen. Der Österreicher fehlte dem Fußball-Bundesligisten wegen des Eingriffs in der Charité beim Training. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart dürfte der Nationalspieler trotzdem schon wieder auflaufen. Bereits am Montag hatte er ...

