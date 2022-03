Russische Invasion : Ukrainischer Frauen-Nationalcoach fürchtet um Spielerinnen

Lluís Cortés, der Nationaltrainer der ukrainischen Frauen-Fußballauswahl, macht sich große Sorgen um einen Teil seiner Spielerinnen und Mitarbeiter.

Nachdem das Team kurz vor der russischen Invasion in die Ukraine noch in der Türkei ein Turnier gewann, sind einige Mitglieder nun mitten im Krieg. „Manche sind nach unserem Turniersieg in der Türkei geblieben, weil sie mit ihren Vereinen dort Trainingslager hatten. Aber etwa die Hälfte des Teams ist zurück nach Kiew und am Mittwoch zu ihren Familien. ...

