Vor Club-WM zur Hertha : Über Berlin nach Katar: Bayerns mit einem „klaren Ziel“

Mitten im Corona-Lockdown gehen die Bayern auf große Reise. Bei der Club-WM in Katar soll das grandiose Titeljahr 2020 gekrönt werden. Der Trainer plant Siege im Akkord. Am Anfang des Drei-Spiele-Trips steht in der Hauptstadt ein Wiedersehen mit einem „Leader-Typen“.

München | Hansi Flick freut sich vor seiner nächsten großen Titelmission mit dem FC Bayern zunächst mal auf das Wiedersehen mit einem sehr geschätzten „Leader-Typen“. Vor einer Woche hätte der Trainer des FC Bayern nicht gedacht, dass er es am Freitagabend in ...

