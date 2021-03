Europameisterschaft : U21 mit 0:0 im Viertelfinale - Nmecha vergibt Elfmeter

Was für eine Spannung! Deutschlands U21 kämpft und zittert sich ins Viertelfinale. Bei Pfosten- und Lattentreffer verpasst die Auswahl von Stefan Kuntz den Sieg gegen Rumänien. Der Viertelfinalgegner für den 31. Mai wird jetzt gesucht.

Frankfurt am Main | Deutschlands U21-Fußballer haben sich im umkämpften Gruppenfinale gegen Rumänien ins EM-Viertelfinale gezittert. Ein 0:0 zum Vorrunden-Abschluss reichte der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in Budapest zum vierten Einzug in die K.o.-Phase einer Europameisterschaft in Serie. Stürmer Lukas Nmecha scheiterte mit einem Handelfmeter am Innenpfosten ...

