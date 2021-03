Europameisterschaft : U21 auch gegen Niederlande ohne Moukoko

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss auch im zweiten EM-Gruppenspiel gegen die Niederlande auf Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko verzichten.

Frankfurt am Main | Der 16 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach seiner Schienbeinprellung nicht rechtzeitig fit für die Partie am Samstag (21.00 Uhr/ProSieben) in Szekesfehervar. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Demnach hatte U21-Coach Stefan Kuntz Moukoko zuvor fest als Joker eingeplant. ...

