WM-Qualifikation Playoffs : Türkei-Coach Kuntz zu WM-Aus: „Ganz kurz vor der Schokolade“

Stefan Kuntz trauert dem verpassten WM-Ticket immer noch ein bisschen nach, auch wenn der türkische Fußball-Nationaltrainer längst schon wieder die Zukunft mit dem Ziel EM 2024 im Blick hat.

„Wenn du so ganz kurz vor der Schokolade bist und hast die Möglichkeit, sie zu schnappen, dann dauert es schon so ein bisschen, bis man sich damit abgefunden hat“, sagte Kuntz im Rückblick auf das 1:3 im Playoff-Halbfinale in Portugal in einem Sky-Interview. Seine Mannschaft habe sich in Porto teuer verkauft, er könne dem Team daher keinen Vorwurf mac...

