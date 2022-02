Fussball : Trotz Sorgen um Heimat: Sikan erstmals in Hansa-Startelf

Trotz des Angriffs Russlands auf sein Heimatland steht der ukrainische Fußball-Profi Danylo Sikan erstmals in der Startelf von Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Der 20 Jahre alte Stürmer wurde von Trainer Jens Härtel für das Spiel am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg im offensiven Mittelfeld aufgestellt.

In der vergangenen Woche hatte Sikan beim 1:1 bei Darmstadt 98 seinen ersten Treffer für die Mecklenburger erzielte. Er war Ende Januar als Leihgabe von Schachtjor Donezk bis zum Saisonende zum Aufsteiger gekommen. Er ist aktuell der einzige Spieler aus der Ukraine, der bei einem Verein aus der Bundesliga oder 2. Bundesliga spielt. Sikan sei „natürlich...

