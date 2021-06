Staatspräsident : Trotz Kritik: Bolsonaro sichert Copa América in Brasilien zu

Trotz der Kritik an der Verlegung der Copa América in den Corona-Brennpunkt Brasilien hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Austragung des Fußball-Turniers zugesichert.

Brasília | „Soweit es von mir abhängt, von allen Ministern, einschließlich des Gesundheitsministers, steht es bereits fest, es wird sie (die Copa América in Brasilien) geben“, sagte Bolsonaro zu Anhängern, wie das Nachrichtenportal „G1“ berichtete. Das Hygiene-Protokoll sei das gleiche wie in den Club-Wettbewerben Copa Libertadores oder Copa Sul-Americana, in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.