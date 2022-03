27. Spieltag : Traumstart für Magath im Hotel: Hertha besiegt Hoffenheim

Was für ein Traumstart. Trainer Felix Magath steht wegen seiner Corona-Infektion gar nicht an der Seitenlinie und gewinnt doch. Hertha BSC verblüfft gegen Hoffenheim.

Felix Magath ist sein digitales Debüt als Trainer von Hertha BSC hervorragend geglückt. Mit Anweisungen des an Corona erkrankten neuen Cheftrainers aus dem Hotel und einem enorm engagierten Stellvertreter Mark Fotheringham an der Seitenlinie zeigten die zuletzt verzagten und verzweifelten Berliner eine so lange nicht mehr für möglich gehaltene couragi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.