Bundesliga : Trainer und 13 Mainzer Spieler infiziert: Spiel verlegt

Die Bundesliga-Partie Mainz gegen Dortmund ist abgesagt. Die 05er haben nach einem weiteren heftigen Corona-Ausbruch nicht genügend Spieler und keinen Torwart mehr. Eine Verbindung zum Karneval will Sportvorstand Heidel nicht herstellen.

Der FSV Mainz 05 ist zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison von einem heftigen Corona-Ausbruch betroffen und wird am Sonntag nicht gegen Borussia Dortmund antreten. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) genehmigte am Freitag einen Antrag der Rheinhessen auf Absetzung des Heimspiels. „Begründung ist, dass wir Stand heute noch 14 einsatzfähige Spieler hab...

