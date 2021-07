Bundesliga : Trainer Rose startet in BVB-Mission - Kehl lobt: Toller Typ

Marco Rose startet mit großem Tatendrang in seine Mission bei Borussia Dortmund. Doch bei seinem ersten Training mit dem neuen Club muss der Fußball-Lehrer auf noch viele Stars verzichten.

Dortmund | Entspannt und mit stolzer Miene betrat Marco Rose am Sonntag endlich die Bühne, die er sich so sehr gewünscht hatte. Bei sonnigem, aber schwülwarmem Wetter begrüßte der ambitionierte Fußballlehrer um 10.30 Uhr den wegen der EM noch dezimierten Kader seines neuen Arbeitgebers Borussia Dortmund, DFB-Pokalsieger, Champions-League-Teilnehmer und mit To...

