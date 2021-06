Statistik : Torreiche Vorrunde - effiziente Teams: Zahlen zur EM

Die Fans haben in der Vorrunde der Europameisterschaft deutlich mehr Tore bejubeln können als vor fünf Jahren - die 24 Mannschaften waren dabei deutlich effizienter unterwegs.

Nyon | Wie aus der Statistik des Potsdamer Instituts für Spielanalyse hervorgeht, benötigten die Teams für die insgesamt 94 Tore der Gruppenphase nur 833 Torschüsse. 2016 bei der Fußball-EM in Frankreich hatten 933 Versuche zu nur 69 Treffern geführt. Die häufigsten Torschüsse gaben bislang die Italiener ab (60), die im Achtelfinale am Samstag in London a...

