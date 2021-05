Bundesliga : Torjäger Silva umschifft Eintracht-Bekenntnis

Toptorjäger André Silva hat ein klares Bekenntnis zu Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt vermieden.

Frankfurt am Main | In einem Interview der „Bild am Sonntag“ sagte der 25 Jahre alte Portugiese auf die Frage, ob er in der nächsten Saison Königsklasse mit den Hessen spiele: „Keiner weiß, was in Zukunft passiert. Ich lebe in der Gegenwart, und die fühlt sich gerade sehr gut an.“ Silva hat beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 30. Juni 2023, hat sich mit seinen ...

