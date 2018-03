Bundesliga am Sonntag : Torjäger-Duell: Freiburgs Petersen gegen Bayerns Lewandowski

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Hertha BSC strebt der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München im Bundesligaspiel beim SC Freiburg wieder einen Drei-Punkte-Erfolg an.

von dpa

03. März 2018, 10:10 Uhr

Besonders beachten werden die Zuschauer im ausverkauften Schwarzwald-Stadion das Duell zwischen Freiburg-Stürmer Nils Petersen und Bayern-Star Robert Lewandowski, um den es Gerüchte über einen Wechsel zu Real Madrid gibt. In Petersen (12 Treffer) und Lewandowski (20) trifft der aktuell beste deutsche Liga-Torjäger auf den stärksten ausländischen.

Nach nur einer Niederlage in den vergangenen zwölf Erstligapartien hofft Freiburg auf eine Überraschung gegen den Tabellenführer. Trotz dieser Bilanz scheint die Vorfreude größer als der Glaube an eine Siegchance. «Ich freue mich immer sehr, wenn wir gegen die Bayern spielen», sagte Trainer Christian Streich vor der Partie am Sonntag (18.00 Uhr). «Sich sportlich mit denen zu messen, ist etwas Besonderes, schließlich sind sie das Aushängeschild in Deutschland.» Allerdings brauche der Sport-Club einen «Ausnahmetag», um gegen den alten und designierten neuen Meister bestehen zu können.

Streich bangt um den Einsatz des erkälteten Mittelfeldspielers Nicolas Höfler. Bei den Bayern fällt Franck Ribéry wegen eines Darminfekts aus. Er sollte auf der linken Seite Kingsley Coman (Syndesmoseriss) ersetzen. Auch James Rodríguez (Wadenverletzung) fehlt weiter.