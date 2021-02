20. Spieltag : „Tolle Teamleistung“: Wolfsburg auf Champions-League-Kurs

Der Wolfsburger Höhenflug hält an. In Augsburg gelingt der vierte Zu-Null-Sieg nacheinander. Wohin führt der Weg? In die Königsklasse? Dem FCA misslingt auch mit Neuzugang Bénes der erhoffte Umschwung.

Augsburg | Oliver Glasner wollte „keine reine Eins“ für den souveränen Auftritt seiner Wolfsburger in Augsburg vergeben. Aber der Fußball-Lehrer bewertete das 2:0 (1:0) bei der Frage nach einer Note als „schon sehr gut“. Die Niedersachsen stürmen angeführt von ...

