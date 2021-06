Erstes EM-Topspiel : Titelkandidat England gegen Geheimfavorit Kroatien

In der Gruppe D geht es gleich mit dem Topspiel los. Titelkandidat England freut sich auf den Turnierstart gegen Geheimfavorit Kroatien. Zwei große Stars stehen erstmals im EM-Rampenlicht.

Burton upon Trent | WM-Vierter gegen Vize-Weltmeister, Harry Kane gegen Luka Modric, Titelkandidat gegen Geheimfavorit - England und Kroatien treffen sich am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und Magenta TV) im Fußball-Tempel Wembley zum ersten Topspiel dieser Europameisterschaft. Beide Mannschaften starten mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Turnier. In den sportlichen Re...

