Coronavirus : «Times»: Geisterspieltag auch in der Premier League

Die Spiele der englischen Premier League sollen einem Bericht der Zeitung «The Times» zufolge an diesem Wochenende ebenfalls komplett hinter verschlossenen Türen stattfinden.

von dpa

12. März 2020, 08:26 Uhr

Demnach sollen auch Fußball-Ligen unterhalb der höchsten Spielklasse von der Maßnahme im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus betroffen sein.

In Deutschland steht seit Mittwoch fest, dass der 26. Spieltag in der Bundesliga zum Geister-Spieltag wird. Auch in Frankreich wird vorerst ohne Zuschauer gespielt, ebenso in Spanien. In Italien ist der Ligabetrieb vorerst sogar eingestellt.