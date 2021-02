Bundesliga : Terzic bleibt trotz Rose-Wechsel im BVB-Trainerstab

Interimscoach Edin Terzic bleibt dem Trainerstab von Borussia Dortmund auch nach dem Amtsantritt von Marco Rose im kommenden Sommer erhalten.

Sevilla | „Edin wird auch in der kommenden Saison weiter bei uns im Trainerteam bleiben und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückgehen. Damit sind wir sehr offen und transparent umgegangen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc am Mittwoch vor dem Achtelfinal-Hin...

