Bayern München : Talent Arp: Viel Lob zu Karrierebeginn hat mich ausgebremst

Der noch zu HSV-Zeiten früh hochgejubelte Fußballer Fiete Arp vom FC Bayern München hat sich in einem Interview sehr selbstkritisch über seine bisherige Laufbahn als Profi geäußert.

München | „Ein Problem war das Hoch am Anfang“, sagte der inzwischen 21-Jährige dem „kicker“ über die Zeit nach seinem Wechsel vom Hamburger SV zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2019. Nach der guten Vorbereitung in München habe er sich „Maßstäbe gesetzt, die ursprünglich zu dem Zeitpunkt so noch gar nicht mein Ziel waren“. Vor dieser Saison hatte Arp mit...

