Polen gegen die Slowakei : Superstar Lewandowski: Allmächtig und doch ungreifbar

Am Montag greift Weltfußballer Robert Lewandowski mit Polen in die EM ein. Diesmal will er auch mit der Nationalmannschaft auf großer Bühne seine Extraklasse zeigen. Viele Möglichkeiten dazu hat er wohl nicht mehr.

Sankt-Peterburg | Robert Lewandowski ist bei der polnischen Nationalmannschaft nicht nur Kapitän, Superstar und Rekordspieler. Der Weltfußballer des FC Bayern München ist auch der Chef. Er ist quasi die polnische Nationalmannschaft. Diese Erfahrung musste im Januar auch Jerzy Brzeczek machen. Der Onkel des langjährigen Dortmunders Jakub Błaszczykowski war bis dahin ...

