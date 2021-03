U21-Nationalmannschaft : „Stolzer“ Kuntz freut sich auf EM-Start - Lob von Bierhoff

Kurz vor dem EM-Auftakt der U21 gegen Ungarn wird weiter über die Löw-Nachfolge diskutiert - und damit auch über die Zukunft von Trainer Stefan Kuntz. Zum Turnier-Start steht der 58-Jährige im Fokus.

Gárdony, Holdfény stny. 9, 2483 Ungarn | Das Bundestrainer-Gerede aus Deutschland ließ Stefan Kuntz vor dem Start der U21-EM in Ungarn erstmal hinter sich. Bester Stimmung startete der Trainer den Turnier-Countdown seiner Auswahl mit einer Gute-Laune-Einheit. „Ich habe gesagt, wenn wir da raus gehen und ich sehe nicht, dass wir Spaß am Fußball haben, dann haben wir was falsch gemacht“, sa...

